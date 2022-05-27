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Кабмин образовал комиссию для аудита нанесенного россией ущерба
16:42 27.05.2022 |
Кабинет Министров принял решение о создании комиссии по проведению аудита ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии россии.
Как передает Укринформ, об этом премьер-министр Денис Шмигаль написал в Телеграмме по результатам заседания правительства.
«Создана комиссия по проведению аудита ущерба, нанесенного Украине в результате вооруженной агрессии россии. Утвержден ее должностной состав, а также положение о ее работе», - написал Шмигаль.
По его словам, сопредседателями комиссии назначены вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, министр по развитию общин и территорий Алексей Чернышев и министр инфраструктуры Александр Кубрак.
Премьер-министр отметил, что основными задачами комиссии является разработка методологий аудита ущерба и ущерба, а также подготовка и согласование нормативно-правовых актов для их комплексной оценки.
Как сообщал Укринформ, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. русские войска уничтожают объекты инфраструктуры, жилые районы украинских городов и поселков с внедрением артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
По предварительным подсчетам, полная стоимость прямого и косвенного ущерба, нанесенного российским агрессором Украине, достигает около 1 трлн долларов, а это пять годовых ВВП Украины.
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