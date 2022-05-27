Кабмин образовал комиссию для аудита нанесенного россией ущерба

Кабинет Министров принял решение о создании комиссии по проведению аудита ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии россии.

Как передает Укринформ, об этом премьер-министр Денис Шмигаль написал в Телеграмме по результатам заседания правительства.

«Создана комиссия по проведению аудита ущерба, нанесенного Украине в результате вооруженной агрессии россии. Утвержден ее должностной состав, а также положение о ее работе», - написал Шмигаль.

По его словам, сопредседателями комиссии назначены вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, министр по развитию общин и территорий Алексей Чернышев и министр инфраструктуры Александр Кубрак.

Премьер-министр отметил, что основными задачами комиссии является разработка методологий аудита ущерба и ущерба, а также подготовка и согласование нормативно-правовых актов для их комплексной оценки.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. русские войска уничтожают объекты инфраструктуры, жилые районы украинских городов и поселков с внедрением артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По предварительным подсчетам, полная стоимость прямого и косвенного ущерба, нанесенного российским агрессором Украине, достигает около 1 трлн долларов, а это пять годовых ВВП Украины.