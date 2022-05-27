Потребление оживляется: украинцы стали больше покупать технику и посещать рестораны

В апреле и первой половине мая увеличились объемы безналичных оплат покупок в сетях электроники и бытовой техники и заведениях питания.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Для сравнения, в первый месяц войны подавляющая часть безналичных оплат за товары и услуги приходилась на продукты и медикаменты.

Так, в первой половине мая доля оплат покупок продуктов питания в сети терминалов Приватбанка снизилась с 56% до 52% от общего объема расходов, а объемы оплат покупок в сетях аптек - с 12,5% до 8%.

В то же время доля оплат в кафе и ресторанах первой половины мая по сравнению с мартом выросла с 2,5% до 4,3%, в магазинах одежды и обуви - с 6% до 7,5%, а в сетях электроники и бытовой техники - с 5% до 6,5%.

По количеству работающих торговых терминалов, а следовательно, и самих торговых точек, лидерами восстановления рынка стали магазины одежды и обуви. Если в начале марта не работало более 80% магазинов этого сегмента, то в мае возобновили работу 65% точек.

Ресторанный сервис упал с началом войны на 81%, но сейчас восстановился уже на 45%, магазины техники и электроники после понижения количества точек с началом войны на 67% в мае восстановились на 44%.

Возобновление объемов безналичных оплат обусловлено, прежде всего, активностью микро- и малого бизнеса. Если в марте снижение объемов безналичных оплат через терминалы Приватбанка в небольших торговых точках составило 62%, то уже в первой половине мая объемы продаж возросли и вернулись к довоенным показателям и превысили их.