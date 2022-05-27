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ГБР арестовало имущество белорусской компании на $20 млн
09:10 27.05.2022 |
В морском порту Николаевской области сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) выявили и изъяли в пользу государства имущество белорусской компании на $20 млн, сообщает ГБР.
"В Николаевской области сотрудники ГБР на территории морского порта обнаружили 188 вагонов с минеральными удобрениями. 77 тысяч тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляла около $20 млн.", - говорится в сообщении ГБР в телеграм-канале Бюро в четверг.
По информации ГБР, 65 тысяч тонн удобрений уже успели перегрузить на украинские суда, которые должны были переправить товар за границу.
"В настоящее время следователи ГБР арестовали все имущество в рамках уголовного производства по злоупотреблению служебных лиц Николаевской таможни, которые способствовали незаконному перемещению товаров через таможенный контроль", - отмечается в сообщении.
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