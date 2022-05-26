На портале «Дія» запустили «єДекларацію» для бизнеса

Министерство цифровой трансформации на портале «Дія» запустило новую услугу для предпринимателей - «єДекларацію» для бизнеса.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам Федорова, на время военного положения услуга заменит 374 вида разных разрешительных документов. Например, лицензии, разрешения, сертификаты, свидетельства, удостоверения и заключения.

"Если вы владелец маленькой кофейни, то раньше вам нужно было сходить в 6 различных госорганов и собрать около 25 бумажных документов: разрешение на наружную рекламу, лицензию на право розничной торговли и другие. Этот бюрократический квест длился до 75 дней. В «Дії» это один электронный документ через 3 минуты», - написал Федоров.

«єДекларацію» могут подать уже действующие ФЛП или руководители юридических лиц:

* владельцы бизнеса, у которых истек срок действия разрешительных документов;

* ФЛП, которые из-за войны изменили место ведения бизнеса и им необходима лицензия;

* предприниматели, изменившие вид деятельности в связи с войной.

«єДекларація» даже не нуждается в рассмотрении чиновника. Удобно, быстро и без нервов. Можно сразу начать работать, а не ждать решения 10 дней», - добавил Федоров.