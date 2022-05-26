Ситуация с внешним финансированием точно улучшилась, задача - сделать его ритмичным - представитель Украины в МВФ

Сумма будущего внешнего финансирования текущего дефицита госбюджета Украины после недавних решений США и Евросоюза превысила запрошенные украинским правительством $15 млрд на ближайшие три месяца, теперь стоит задача наладить ритмичные поступления этих средств, сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"Если сложить (выделенные) деньги, то уже больше $15 млрд, которые нам нужны были на три месяца. Наша задача - сделать так, чтобы они шли с определенной периодичностью, чтобы не было все на конец года. Нам нужно жить сейчас: необходимо платить счета в июне, в июле...", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах организованного Фондом Пинчука Украинского завтрака в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Рашкован напомнил, что президент США Джо Байден подписал изменения к бюджету о выделении дополнительно $40 млрд в связи с войной в Украине, из которых $7,5 млрд пойдут на финансирование дефицита страны как гранты.

По его словам, ЕС также заявил о выделении EUR9 млрд макрофинансовой помощи до конца года, а Германия сообщила, что предоставит Украине EUR1 млрд через администрируемый МВФ счет.

Он добавил, что Фонд завершает работу по поводу дебютных средств на этом счете, которые выделила Канада в размере 1 млрд канадских долларов, заявив на днях об увеличении этой суммы еще на 250 млн (суммарно - $973,3 млн по текущему курсу).

"Плюс есть еще достаточно много денег двусторонних. Задача правительства - проработать с международными организациями, двусторонними партнерами, чтобы эти деньги приходили к нам равными частями в течение года. Такая работа идет. В мае ситуация точно лучше, чем в апреле", - отметил Рашкован.

Он выразил сожаление тем, что процесс выделения средств задерживался по бюрократическим причинам, которые еще окончательно не сняты, в частности, по вопросу выделения Украине средств в SDR.

"Америка оказалась быстрее, чем Европа, по разным причинам. Америка первая вышла и с военной поддержкой, и с поддержкой финансовой", - констатировал представитель Украины в МВФ.

Ранее на этой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что страна получит в мае-2022 от международных партнеров до $2 млрд при необходимых $5 млрд ежемесячно. Оставшаяся сумма покрывается за счет рыночного размещения военных облигаций - до $1 млрд - и выкупа их Национальным банком Украины/

В марте международная поддержка Украины составила $3 млрд благодаря срочно выделенным МВФ $1,4 млрд и поддержке Всемирного банка, в апреле - $1,7 млрд.