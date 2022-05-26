Финансовые новости
- |
- 26.05.22
- |
- 00:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Оккупационные власти Мариуполя анонсировали вывоз ворованного металла в Россию
23:47 25.05.2022 |
Первое судно, вышедшее из разминированного порта оккупированного Мариуполя, перевезет около 3 тыс. тонн металлургической продукции в Ростов-на-Дону.
Об этом представитель оккупационных властей Мариополя, коллаборант и бывший депутат городского совета от партии ОПЗЖ Константин Иващенко, сообщил российской газете "Коммерсант".
"Первая отгрузка состоится в ближайшие дни, и будет около 3 тыс. тонн металлопродукции отправлено в порт Ростова-на-Дону", - рассказал предатель российским СМИ.
По его словам, этот маршрут предполагается использовать для получения строительных материалов.
На вопрос о том, правда ли, что в порту заблокировано множество иностранных судов, Иващенко ответил, что таких судов сейчас только два.
Ранее Минобороны РФ сообщило о завершении разминирования Мариупольского морского торгового порта.
Как сообщалось, ранее директор ГП "Мариупольский морской торговый порт" Игорь Барский рассказывал, что на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает $170 млн, которые российские кафиры сейчас пытаются украсть.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Законопроект о расстреле военнослужащих». Почему Рада превращается в «бешеный принтер»
|Кабмин отсрочил обязательное использование е-подписи на защищенном носителе
|США решили лишить Россию возможности обслуживать ее суверенный долг
|Антиреформа СБУ: как парламент предлагает изменить контрразведку и чем это опасно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оккупационные власти Мариуполя анонсировали вывоз ворованного металла в Россию
|В Украине нужно вернуть довоенную систему налогообложения - Марченко
|Война России против Украины разрушила более 200 предприятий, 12 аэропортов и более 1 тыс. учебных заведений - Шмыгаль
|Суд передал большинство облгазов в управление государства
|Строительство возобновили около половины ЖК в Украине, больше всего в Черкасской области – ЛУН
|Прокуратура передала АРМА еще 60 единиц белорусской техники на 200 миллионов
Это интересно
|Искусственный интеллект уничтожил вредоносное ПО менее чем за секунду
|The Wall Street Journal: Apple хочет, чтобы больше комплектующих для iPhone и MacBook производилось за пределами Китая
|Daimler Truck запускает в США в серию электрический грузовик Freightliner
|Новая BMW M4 CSL установила рекорд Нюрбургринга
|Intel построит лабораторию по разработке систем иммерсионного охлаждения за $700 млн
|Samsung откроет крупнейший зарубежный исследовательский центр во Вьетнаме
|Без внедорожной версии, зато с дизелем: представлен обновленный Hyundai Palisade