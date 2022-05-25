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Прокуратура передала АРМА еще 60 единиц белорусской техники на 200 миллионов
17:04 25.05.2022 |
Подольская окружная прокуратура Киева во взаимодействии с другими правоохранителями передала в управление АРМА 60 единиц строительной техники белорусских компаний.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.
"Окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту присвоения государственных средств, выделяемых на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, а также возможного финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч 5 статьи 191, ч. 2 статьи 110-2 УК Украины).
В рамках следствия на предмет причастности к совершению указанных преступлений исследуется деятельность ряда белорусских компаний, функционирующих в Киеве и на территории других регионов Украины", - говорится в сообщении.
Конечным бенефициарным владельцем этих компаний является Республика Беларусь.
В ходе следствия арестовали 60 единиц строительной техники указанных компаний, в том числе экскаваторы, катки, погрузчики, бульдозеры, машины для содержания дорог, автогрейдеры, автогудронаторы, генераторы, тракторы и т.п. на общую сумму более 200 млн. грн.
По ходатайству прокуратуры строительная техника передана в управление Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Подольского управления полиции ГУНП в г. Киеве по материалам СБУ, добавили в прокуратуре.
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