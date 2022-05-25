Украина полностью отменила государственную экспертизу по энергоcбережению

"Таким образом, полностью упразднен устаревший административный инструмент – государственная экспертиза по энергосбережению", - говорится в документе.
Ранее прохождение государственной экспертизы по энергосбережению было платным и обязательным во время деятельности, связанной с добычей, производством и потреблением топливно-энергетических ресурсов, для получения льгот, кредитования мероприятий по энергоэффективности и других направлений.
"Вместо этого Законом Украины "Об энергетической эффективности" предусмотрено широкое использование таких европейских инструментов, как энергетический менеджмент и аудит", - резюмировали в Госэнергоэффективности.