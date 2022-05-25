Финансовые новости
- |
- 25.05.22
- |
- 02:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина получила от Японии $100 млн льготного кредита - Минфин
23:03 24.05.2022 |
"Сегодня 24 мая 2022 года, Украина отняла 13 млрд иен ($100 млн) в рамках кредитного соглашения, которое недавно подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и президент JICA Др. Акихико Танака. Соглашение является первой частью согласованной финансовой помощи между Украиной и Японией", – указал Минфин в релизе во вторник.
Как отметило министерство, средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь, на поддержку наиболее незащищенного населения Украины, обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов, а также на здравоохранение.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС
|Оптимизация или диверсия? Зачем депутаты хотят оставить Минобороны без разведки
|Moody's понизило рейтинг Украины до «Caa3» с негативным прогнозом
|Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина в апреле сократила выплавку стали в 7 раз к апрелю-2021, заняв 36-е место в рейтинге Worldsteel
|НКРЭКП возобновила внеплановые проверки предприятий энергетики и компуслуг
|Украина получила от Японии $100 млн льготного кредита - Минфин
|Украина получит в мае от международных партнеров до $2 млрд при необходимых $5 млрд - глава Минфина
|Украина получила EUR79,5 млн кредита от МБРР на первоочередные соцрасходы - Минфин
|Минфин на аукционах ОВГЗ 24 мая привлек в госбюджет 9,4 млрд грн, $54,9 млн, EUR52,3 млн
Это интересно
|Новая BMW M4 CSL установила рекорд Нюрбургринга
|Intel построит лабораторию по разработке систем иммерсионного охлаждения за $700 млн
|Samsung откроет крупнейший зарубежный исследовательский центр во Вьетнаме
|Без внедорожной версии, зато с дизелем: представлен обновленный Hyundai Palisade
|Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто
|Windows 11 стала доступна для установки на все совместимые устройства
|Космический корабль Boeing Starliner с манекеном «Ракетчица Рози» отправился к МКС