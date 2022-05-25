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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина получила от Японии $100 млн льготного кредита - Минфин

23:03 24.05.2022 |

Экономика

 
Украина получила от японского агентства "Джайка" $100 млн кредита на льготных условиях на 30 лет под 1% годовых со льготным периодом в 10 лет, сообщило Министерство финансов.

"Сегодня 24 мая 2022 года, Украина отняла 13 млрд иен ($100 млн) в рамках кредитного соглашения, которое недавно подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и президент JICA Др. Акихико Танака. Соглашение является первой частью согласованной финансовой помощи между Украиной и Японией", – указал Минфин в релизе во вторник.

Как отметило министерство, средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь, на поддержку наиболее незащищенного населения Украины, обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов, а также на здравоохранение.
По материалам: БізнесЦензор
 

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