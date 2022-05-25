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Украина получит в мае от международных партнеров до $2 млрд при необходимых $5 млрд - глава Минфина
22:56 24.05.2022 |
Украина получит в мае-2022 от международных партнеров до $2 млрд при необходимых $5 млрд ежемесячно, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
"В мае у нас не будет этой суммы ($5 млрд - ИФ). В настоящий момент мы получили только $1,2 млрд. До конца этого месяца мы ожидаем получить до $2 млрд, но не $5 млрд", – сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council во вторник.
Отчасти Минфин может закрывать проблему ликвидности через военные облигации, но в месяц министерство может привлечь до $1 млрд через этот инструмент. Также Национальный банк старается поддержать правительство в такой исторический момент, что абсолютно согласованно с международными партнерами, пояснил Марченко.
"Мы не используем этот инструмент (финансирование Нацбанка - ИФ) как ключевой. Но когда мы видим проблемы с ликвидностью на казначейском счете, мы приходим к центробанку", – пояснил министр.
Как сообщал министр финансов Марченко и премьер-министр Денис Шмыгаль, Украине нужно минимум $5 млрд в месяц, чтобы закрыть оперативные нужды бюджета. Они призывали страны Большой семерки предоставить Украине срочное финансирование. В то же время в марте международная поддержка Украины составила $3 млрд, в апреле – $1,7 млрд.
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