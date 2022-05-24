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Украина получила EUR79,5 млн кредита от МБРР на первоочередные соцрасходы - Минфин
18:04 24.05.2022 |
Украина получила очередной транш в EUR79,5 млн в качестве кредита от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), средства были предоставлены Нидерландами в рамках соглашения "Дополнительного займа для Второго займа на политику развития в сфере экономического возобновления".
Как сообщило Министерство финансов на сайте во вторник, средства позволят обеспечить финансирование социально-гуманитарных направлений.
Соглашение предусматривает кредит для бюджетной поддержки на обеспечение первоочередных социальных расходов, а также расходов на здравоохранение, указано в сообщении.
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