Финансовые новости
- |
- 24.05.22
- |
- 18:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина и KfW подписали договор о кредите на EUR 150 млн для бюджетной поддержки
15:17 24.05.2022 |
Министр финансов Сергей Марченко и директор KfW по региону Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия Олаф Цимелька подписали соглашение о кредите на 15 лет на EUR150 млн для бюджетной поддержки, сообщило Министерство финансов.
"Привлеченные средства позволят обеспечить стабильное финансирование первоочередных направлений и будут направлены на социальные расходы и расходы в сфере образования и здравоохранения", - цитирует Минфин Марченко в релизе во вторник.
Кредит предоставляется как софинансирование "Дополнительного финансирования займа на политику развития в условиях чрезвычайной экономической ситуации" Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Льготный период с отсрочкой погашения основной суммы кредита составит пять лет.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС
ТОП-НОВОСТИ
|Оптимизация или диверсия? Зачем депутаты хотят оставить Минобороны без разведки
|Moody's понизило рейтинг Украины до «Caa3» с негативным прогнозом
|Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа
|Байден подписал пакет помощи Украине на $40 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина получила EUR79,5 млн кредита от МБРР на первоочередные соцрасходы - Минфин
|Минфин на аукционах ОВГЗ 24 мая привлек в госбюджет 9,4 млрд грн, $54,9 млн, EUR52,3 млн
|ЕС отменил на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины
|Крупнейший киевский застройщик возобновляет работу
|ЕС утвердил четвертый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро
|Украина и KfW подписали договор о кредите на EUR 150 млн для бюджетной поддержки
Это интересно
|Новая BMW M4 CSL установила рекорд Нюрбургринга
|Intel построит лабораторию по разработке систем иммерсионного охлаждения за $700 млн
|Samsung откроет крупнейший зарубежный исследовательский центр во Вьетнаме
|Без внедорожной версии, зато с дизелем: представлен обновленный Hyundai Palisade
|Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто
|Windows 11 стала доступна для установки на все совместимые устройства
|Космический корабль Boeing Starliner с манекеном «Ракетчица Рози» отправился к МКС