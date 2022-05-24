В Закарпатье заработал IТ-кластер

В Закарпатье официально заработал ИТ-кластер, в совет правления кластера вошли 11 IТ-компаний.

Об этом сообщили в Закарпатской ОВД, передает Укринформ.

"На днях официально запустил свою работу Закарпатский IT-кластер. Заявки на поступление подали уже около 100 компаний и 300 ФЛП", - сообщил заместитель главы области Александр Пацкан.

Он также сообщил, что в область эвакуировались более 30 тыс. представителей IT-сферы.

"Наша задача - помочь им возобновить свою деятельность здесь, ведь работа айтовцев сейчас является крепкой опорой для экономики страны. Инициатива открывает и новые возможности для цифрового развития Закарпатья", - подчеркнул Пацкан.

По его словам, областная военная администрация поддерживает участников сообщества по вопросам взаимодействия с органами центральной власти, бронирования работников, логистики, поиска помещений для работы и т.д.

Присоединиться к инициативе могут все желающие IT-компании и фрилансеры. Резидентство не является обязательным условием для участия.

Сейчас идет прием заявок на вступление в IТ-кластера по ссылкам - отдельно для компаний и для ФЛП/фрилансеров.

В совет правления Закарпатского ИТ-кластера вошли 11 компаний: Astound Commerce, SoftServe, Sigma Software, Genesis, 4TEAM, Telesens, EPAM, Intellias, SQUAD, CANFLY и PettersonApps.

Как сообщалось, многие ИТ-компании переехали на запад страны, таким образом удалось возобновить работу 98% индустрии. Теперь украинское IТ лидирует среди экспортных отраслей, в то время как до войны уступало металлургии и сельскому хозяйству, заявил председатель Львовского IТ-кластера Степан Веселовский.