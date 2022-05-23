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В Украине вновь начали штрафовать грузовые автомобили за превышение весовых норм
17:38 23.05.2022 |
Государственная служба по безопасности транспорта с 23 мая начала штрафовать грузоотправителей и перевозчиков за нарушение габаритно-весовых норм. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.
За превышение нормы веса груза на 5-10% штраф - 8 500 грн, на 10-20% - 17 000 грн, 20-30% - 34 000 грн, более 30% от установленной нормы - 51 000 грн.
При исполнении служебных обязанностей инспекторы Укртрансбезопасности обязательно должны осуществлять аудио- и видеофиксацию своих действий с помощью бодикамер.
Водители имеют право снимать действия инспекторов при взвешивании или при оформлении документов.
В Украине действуют европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям и усилена административная ответственность за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов.
️Согласно нормам, максимальный фактический вес для двухосного грузового автомобиля установлен на уровне 18 тонн, 3-осного - 25 тонн, 4-осного - 32 тонны.
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