Конференция по восстановлению Украины состоится летом в Лугано - президент Швейцарии

Международная конференция по вопросам восстановления Украины после войны состоится летом в Лугано, сообщил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Конференция, организованная Украиной совместно со Швейцарией, пройдет в Лугано в Швейцарии в начале июля этого года", - сказал Кассис в понедельник на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, это будет конференция по вопросам восстановления Украины.

"Когда война завершится и орудия умолкнут, все наши усилия должны быть направлены на восстановление. Пусть к восстановлению, устранению экономических последствий Украины будет пролегать через широкий политический и дипломатический процесс. Конференция в Лугано - это возможность обсудить этот сложный путь к восстановлению со всеми ключевыми заинтересованными сторонами", - добавил он.

По словам Кассиса, конференция станет стартовой точкой в процессе восстановления Украины.

Как сообщил президент Швейцарии, принять участие в конференции высокого уровня пригласили 40 стран и 17 международных организаций.