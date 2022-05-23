Гонтарева считает, что внешний долг Украины следует реструктуризировать

Эксглава Нацбанка Валерия Гонтарева считает, что следует реструктуризировать внешний долг Украины путем репрофайлинга - перенесением платежей на пять-десять лет.

Такое мнение она высказала в интервью НП.

"В 2014-2015 годах мы уже пережили большую реструктуризацию. Сейчас же нам тоже важно выйти к инвесторам, которые нас, кстати, прекрасно понимают и поддерживают, и попросить о репрофайлинге - то есть просто перенести наши платежи на пять-десять лет, по нормальному графику, просто чтобы снять с нас бюджетную нагрузку. Никто не будет называть это дефолтом. Тем более, нам ли бояться дефолта, когда у нас несколько страшнее идет - война", - сказала Гонтарева.

По ее словам, Украину в этом году ждут значительные выплаты - 5 млрд долл., из которых 2 млрд уже нужно выплатить в сентябре.

"На мой взгляд, нравственно неправильно брать деньги у одних инвесторов и выплачивать другим, тем более что другие готовы помочь нам реструктуризировать наши долги и понимают, в какой мы ситуации", - отметила Гонтарева.

Как сообщалось, министр финансов Сергей Марченко считает, что списание и реструктуризация государственного долга пока не нужны. Проблем с его обслуживанием нет.

МВФ прогнозирует увеличение госдолга Украины в этом году до 86,2% ВВП как одно из последствий войны с россией. Прогнозируется, что по итогам нынешнего и последующих лет этот показатель составит: в 2022 году - 86,2% ВВП, в 2023 - 78,0%, в 2024 - 78,7%, в 2025 - 82,9%, в 2026 - 88,7%, в 2027 - 92,3%.