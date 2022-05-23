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Канада выделит Украине дополнительный кредит почти на 200 млн долларов
Канада предоставит Украине дополнительный кредит на 250 миллионов канадских долларов, что составляет около 195 миллионов долларов США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Канады.
"Сегодня на встрече министров финансов и управляющих центральных банков G7 в Германии достопочтенная Христя Фриланд, вице-премьер и министр финансов, объявила о выделении Украине дополнительного кредита в размере 250 миллионов долларов через счет для Украины, администрируемый МВФ", - говорится в сообщении.
В общей сложности Канада в этом году предоставила Украине финансовую помощь в размере до 1,87 миллиарда канадских долларов.
"Эти средства являются дополнением к крупной сумме, выделенной на военную помощь, гуманитарные интервенции и меры, связанные с иммиграцией", - отметил Минфин Канады.
В ведомстве также заявили, что вместе со своими союзниками из "Большой семерки" (G7) Канада продолжит поддерживать Украину в защите суверенитета и демократии.
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