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С начала войны Украина получила $5,6 миллиарда от международных партнеров - НБУ
22:43 20.05.2022 |
С начала полномасштабного вторжения России с начала войны Украина получила 5,6 млрд долларов от международных партнеров.
Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова в ходе весеннего делового форума во Львове, сообщает корреспондент Укринформа.
Она отметила, что из-за остановки бизнеса произошло значительное падение доходов госбюджета. По словам Рожковой, дефицит бюджета за март-апрель составляет 171 млрд. грн. Один из путей финансирования дефицита - средства международных партнеров.
«В общей сложности за период с начала войны мы получили 5,6 млрд долларов, и все эти средства ушли в бюджет», - сообщила Рожкова.
Кроме того, НБУ уже выкупил военные облигации на 120 млрд грн. В то же время, подчеркнула Рожкова, НБУ не может являться постоянным источником финансирования дефицита государственного бюджета.
Как сообщалось, руководители финансовых ведомств стран «Группы семи» (G7), а также представителей МВФ, Всемирного банка и ОЭСР заявили о мобилизации 19,8 млрд. долларов экономической помощи Украине, которая пойдет на преодоление дефицита бюджета и поддержку экономики страны.
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