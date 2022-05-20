Чистый приток в Украину через западную границу за последние 10 дней достиг 70 тыс. человек

Поток на въезд в Украину через западную ее границу 10 дней подряд после 9 мая превышает поток на выезд, суммарно чистый приток в Украину за эти дни составил 70 тыс. человек – это рекордные показатели с начала войны.

Согласно данным Госпогранслужбы в Facebook, с учетом этих данных разница по числу выехавших и въехавших в Украину через западную ее границу с начала войны вернулась на уровень 13 апреля.

Ведомство указывает, что 19 мая Украину покинуло больше 35 тыс. человек, что чуть больше показателя днем ранее, тогда как число прибывших в страну составило больше 41 тыс. против больше 37 тыс. накануне.

Ведомство уточнило, что за прошедшие сутки число оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами увеличилось до 177 со 168 накануне.

По данным пограничной службы Польши в твиттере, 19 мая из страны в Украину въехало 26,7 тыс., тогда как днем ранее – 28 тыс. В обратном направлении поток составил 22 тыс. по сравнению с 21,5 тыс. накануне.

Всего, как указывается польское пограничное ведомство, с начала войны из Украины в Польшу прибыло 3,486 млн человек, а из Польши в Украину – 1,413 млн человек.

Согласно данным УВКБ ООН на 13:00 19 мая, всего из Украины с начала войны выехало (без учета потока на въезд) 6,409 млн чел., из них в Польшу 3,440 млн, Румынию и Молдову – 995,49 тыс., Россию – 887,65 тыс., Венгрию – 626,55 тыс., Словакию – 432,50 тыс., Беларусь (данные за 12 мая) – 27,31 тыс.

В то же время в Украину, по данным Госпогранслужбы, к этой дате с 28 февраля въехало 1,925 млн человек.

Пассажиропоток через западную границу Украины, тыс.

Дата из Украины в т.ч. в Польшу в Украину в т.ч. украинцы кол-во авто гуманитарных грузовиков, шт. 19.май 35 21 41 37 20 177 18.май 35 20 38 34 19 168 17.май 31 18 37 33 18 239 16.май 31 19 41 38 19 191 15.май 32 19 46 42 18 149 14.май 37 22 46 42 20 259 13.май 34 20 40 36 18 279 12.май 32 21 39 36 18 191 11.май 35 21 39 36 19 232 10.май 29 17 34 30 16 166 09.май 27 15 25 23 15 219 08.май 36 22 29 26 16 200 07.май 41 25 34 29 19 310 06.май 38 24 32 28 18 280

Данные: Госпогранслужба