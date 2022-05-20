Чистый приток в Украину через западную границу за последние 10 дней достиг 70 тыс. человек

Согласно данным Госпогранслужбы в Facebook, с учетом этих данных разница по числу выехавших и въехавших в Украину через западную ее границу с начала войны вернулась на уровень 13 апреля.
Ведомство указывает, что 19 мая Украину покинуло больше 35 тыс. человек, что чуть больше показателя днем ранее, тогда как число прибывших в страну составило больше 41 тыс. против больше 37 тыс. накануне.
Ведомство уточнило, что за прошедшие сутки число оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами увеличилось до 177 со 168 накануне.
По данным пограничной службы Польши в твиттере, 19 мая из страны в Украину въехало 26,7 тыс., тогда как днем ранее – 28 тыс. В обратном направлении поток составил 22 тыс. по сравнению с 21,5 тыс. накануне.
Всего, как указывается польское пограничное ведомство, с начала войны из Украины в Польшу прибыло 3,486 млн человек, а из Польши в Украину – 1,413 млн человек.
Согласно данным УВКБ ООН на 13:00 19 мая, всего из Украины с начала войны выехало (без учета потока на въезд) 6,409 млн чел., из них в Польшу 3,440 млн, Румынию и Молдову – 995,49 тыс., Россию – 887,65 тыс., Венгрию – 626,55 тыс., Словакию – 432,50 тыс., Беларусь (данные за 12 мая) – 27,31 тыс.
В то же время в Украину, по данным Госпогранслужбы, к этой дате с 28 февраля въехало 1,925 млн человек.
Пассажиропоток через западную границу Украины, тыс.
|Дата
|из Украины
|в т.ч. в Польшу
|в Украину
|в т.ч. украинцы
|кол-во авто
|гуманитарных грузовиков, шт.
|19.май
|35
|21
|41
|37
|20
|177
|18.май
|35
|20
|38
|34
|19
|168
|17.май
|31
|18
|37
|33
|18
|239
|16.май
|31
|19
|41
|38
|19
|191
|15.май
|32
|19
|46
|42
|18
|149
|14.май
|37
|22
|46
|42
|20
|259
|13.май
|34
|20
|40
|36
|18
|279
|12.май
|32
|21
|39
|36
|18
|191
|11.май
|35
|21
|39
|36
|19
|232
|10.май
|29
|17
|34
|30
|16
|166
|09.май
|27
|15
|25
|23
|15
|219
|08.май
|36
|22
|29
|26
|16
|200
|07.май
|41
|25
|34
|29
|19
|310
|06.май
|38
|24
|32
|28
|18
|280
Данные: Госпогранслужба