IFC продолжает свои проекты в Украине

Международная финансовая корпорация (IFC) продолжает свои проекты по поддержке частного сектора экономики в Украине.

Об этом на весеннем деловом форуме во Львове заявила руководитель деятельности ИФК в Украине Елена Волошина, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы продолжаем все свои донорские программы, которые работают в партнерстве с правительством, Национальным банком... По некоторым из этих программ, где уже есть донорское финансирование, мы сейчас работаем с донорами, чтобы перефокусировать их на более необходимые направления", - сказала Волошина .

Она отметила, что с начала российской агрессии IFC оказала поддержку уже существующим клиентам, в частности, компаниям "Галнефтегаз" и "Нива Переяславщины". Кроме того, корпорация сфокусирована на поддержке фермеров особенно небольших фермерских хозяйств.

По словам Волошиной, с учетом форс-мажорных условий IFC планирует перевести в электронную форму инструмент аграрных расписок.

Как сообщалось, Международная финансовая корпорация - один из пяти институтов Группы Всемирного банка, созданный в 1956 году для поощрения инвестиций частного капитала в промышленность развивающихся стран.

Украина стала членом IFC в 1993 году.