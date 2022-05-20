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IFC продолжает свои проекты в Украине
14:56 20.05.2022 |
Международная финансовая корпорация (IFC) продолжает свои проекты по поддержке частного сектора экономики в Украине.
Об этом на весеннем деловом форуме во Львове заявила руководитель деятельности ИФК в Украине Елена Волошина, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы продолжаем все свои донорские программы, которые работают в партнерстве с правительством, Национальным банком... По некоторым из этих программ, где уже есть донорское финансирование, мы сейчас работаем с донорами, чтобы перефокусировать их на более необходимые направления", - сказала Волошина .
Она отметила, что с начала российской агрессии IFC оказала поддержку уже существующим клиентам, в частности, компаниям "Галнефтегаз" и "Нива Переяславщины". Кроме того, корпорация сфокусирована на поддержке фермеров особенно небольших фермерских хозяйств.
По словам Волошиной, с учетом форс-мажорных условий IFC планирует перевести в электронную форму инструмент аграрных расписок.
Как сообщалось, Международная финансовая корпорация - один из пяти институтов Группы Всемирного банка, созданный в 1956 году для поощрения инвестиций частного капитала в промышленность развивающихся стран.
Украина стала членом IFC в 1993 году.
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