Украина планирует построить дополнительные железнодорожные терминалы на границах

Для сбалансирования довоенных объемов экспорта украинское правительство планирует построить дополнительные железнодорожные терминалы на стыках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Для сбалансирования довоенных объемов экспорта нами уже запланировано в ближайший год создать дополнительные железнодорожные терминалы на стыках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией", - подчеркнул Кубраков во время заседания Комитета Европарламента по транспорту и туризму (TRAN).

Как отметил министр, во избежание мирового продовольственного кризиса и спасения украинского экспорта правительство совместно с системообразующими предприятиями страны нарабатывает точечные решения для восстановления цепей поставок, а совместно с соседними странами разрабатывает многочисленные инфраструктурные проекты, которые расширят «узкие места» на границе и позволят .

«В частности, большое внимание уделяем увеличению транспортного потенциала железнодорожного сообщения. Ожидаем, что в сотрудничестве с европейскими партнерами увеличим перевозку грузов по железной дороге хотя бы на 50% от довоенного уровня. Это особенно важно, учитывая зависимость мировых рынков от украинского агроэкспорта», - подчеркнул Кубраков.

Как сообщалось, АО «Укрзалізниця» фиксирует постепенный рост грузовых перевозок: в первые дни войны железная дорога перевозила 150 тыс. тонн в сутки, с начала мая - 300-310 тыс. тонн. Наибольший рост фиксируется в перевозке зерна плюс 86%. Кроме того, вдвое выросли показатели перевозок строительных материалов. При этом "Укрзалізниця" прилагает максимум усилий, чтобы переориентировать экспорт в ЕС и Бессарабию, где есть порты.