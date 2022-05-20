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Перед войной экономика Украины демонстрировала рост по нескольким ключевым показателям – видео
08:50 20.05.2022 |
В своем новом видео, YouTube-канал "Клуб экспертов" проанализировал ситуацию, сложившуюся в экономике Украины перед началом агрессии РФ. Как известно, Государственная служба статистики Украины временно приостановила публикацию статистической информации на период действия военного положения, а также на протяжении трех месяцев с момента его завершения. Исключением является публикация данных про индекс цен потребителей, отдельной информации по статистическим показателям 2021 года, а также за период январь-февраль 2022 года.
Если вернуться к показателям начала года, в тот период можно было говорить о росте экономики и восстановлении показателей после спада, вызванного пандемией COVID-19, считает основатель «Клуба экспертов», кандидат экономических наук Максим Уракин.
"Официально количество безработных в стране, по данным Государственного центра занятости, на январь 2022 года, составляло чуть более 358 000 человек. В данном направлении наблюдалась позитивная динамика и восстановление рабочих мест после кризиса рынка труда, который был вызван пандемией" - пояснил он.
Кроме того, эксперт отметил, что по данным Госстата, ВВП Украины в 2021 году вырос на 3,4% после спада на 3,8% годом ранее. При этом отмечался рост промышленного производства и розничного товарооборота внутри страны.
"Промышленное производство в Украине в 2021 году выросло на 1,1% после 5-процентного падения в 2020 году. При этом в 2021 году по сравнению с двадцатым оборот розничной торговли существенно вырос, более чем на десять процентов и составил более чем один триллион четыреста сорок три миллиарда гривен" - добавил Уракин.
Все это, по мнению основателя "Клуба экспертов", может свидетельствовать о том, что в предвоенный период экономика страны демонстрировала позитивные показатели развития.
Полное видео можно посмотреть на YouTube-канале "Клуб экспертов" по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=dwh7Q6aZZBA
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