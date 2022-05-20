Украина получила EUR504 млн грантовой поддержки США и Великобритании - Минфин

Украина получила EUR504 млн грантовых средств от США и Великобритании через Целевой мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка (MDTF) в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления Украины.

"В рамках данного транша в государственный бюджет поступили грантовые средства от США ($500 млн) и Великобритании (24 млн фунтов стерлингов)", - говорится в сообщении Минфина в четверг.

Согласно ему, эти средства будут направлены на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц.

Как сообщалось, Целевой фонд был создан Группой Всемирного банка. Украина 11 апреля получила через MDTF EUR44,5 млн от Швеции, 29 апреля - EUR88,5 млн от Дании (около EUR20,5 млн), Исландии (около EUR0,46 млн), Латвии (около EUR5,0 млн), Литвы (около EUR5,0 млн) и Великобритании (около EUR60,0 млн).

Затем 2 мая поступили еще EUR495 млн грантовых средств от США ($500 млн), Норвегии (200 млн норвежских крон, или около EUR20 млн) и Австрии (EUR10 млн).

