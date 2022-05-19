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США предоставит Украине срочную продовольственную помощь на $215 млн
В Вашингтоне предполагают, что эта помощь не будет последней.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, о новой помощи Украине заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время министерской встречи в ООН, посвященной вызовам глобальной продовольственной безопасности.
"Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем еще о $215 млн новой экстренной продовольственной помощи, и мы сделаем гораздо больше", - утверждает Блинкен.
CNN уточняет, что данная сумма будет направлена именно в помощь Украине. Других подробностей по поводу этой помощи издание не сообщает.
Госсекретарь США призвал и другие страны также присоединиться к противодействию глобальному продовольственному кризису, возникшему из-за вторжения России в Украину.
Он добавляет, что уже вскоре Конгресс США утвердит примерно $5,5 млрд дополнительного финансирования на гуманитарную помощь и продовольственную безопасность.
Также, по словам Блинкена, США планируют выделить $500 млн. на увеличение производства в США удобрений. Это позволит компенсировать отказ от импорта удобрений из РФ.
Энтони Блинкен также опроверг утверждение, что глобальный продовольственный кризис якобы углубили санкции, введенные США и их союзниками против России.
"Некоторые пытались обвинить санкции, введенные против Российской Федерации Соединенными Штатами и многими другими странами, в обострении этого кризиса. Это неправда. Когда мы вводили санкции против России, чтобы как можно скорее прекратить войну, мы сознательно и тщательно создавали исключения для сельскохозяйственных товаров и хороший. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы получить в страны любую информацию или помощь, которая им нужна, чтобы гарантировать, что санкции не мешают продовольствию или удобрениям покидать Россию или любое другое", - сказал Блинкен.
В то же время он сказал, что только Россия виновата в проблемах продовольственной безопасности. "Как и в случае с его решением начать эту неоправданную войну, ответственность за срыв этих поставок и страдания, которые она причиняет во всем мире, лежит исключительно на российском правительстве", - утверждает госсекретарь США.
Напомним, что ранее министр развития Германии Свенья Шульце призвала G7 приложить совместные усилия для борьбы с голодом, который может наступить в результате войны в Украине.
"Есть риск голода, потому что Путин использует голод как оружие. Мы должны противостоять этому с помощью нового альянса по глобальной продовольственной безопасности, который мы хотим принять на этой встрече", - заявила она.
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