Украина за 4 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов почти на 30%

Металлургические предприятия Украины в январе-апреле текущего года снизили поступления от экспорта черных металлов на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $2 млрд 616,472 млн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в среду, на черные металлы за этот период пришлось 15,65% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,5% за январь-апрель-2021.

В апреле поступления от экспорта черных металлов составляли $255,145 млн.

При этом Украина в январе-апреле текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 12,7% – до $283,135 млн. В апреле импортировано их на $33,785 млн.

Кроме того, в указанный период Украина нарастила экспорт металлоизделий на 1,1% - до $336,086 млн. В апреле их поставлено на $68,614 млн.

Импорт металлоизделий за январь-апрель сократился на 31,4% - до $199,539 млн (в апреле - $22,766 млн).

Как сообщалось, Украина в 2021 году нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 81,4% по сравнению с 2020 годом – до $13 млрд 951,117 млн. На черные металлы за этот период пришлось 20,49% общего объема поступлений от экспорта товаров против 15,63% за 2020 год.

При этом Украина в 2021 году нарастила импорт аналогичной продукции на 48,8% – до $1 млрд 547,477 млн.

Кроме того, Украина в 2021 году нарастила экспорт металлоизделий на 43% - до $1 млрд 293,199 млн.

Импорт металлоизделий за прошлый год возрос на 28% - до $1 млрд 125,908 млн.