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ФГИ возобновил аренду госимущества на льготных условиях
13:51 18.05.2022 |
Кабинет министров Украины утвердил порядок аренды государственного и коммунального имущества во время военного положения, предусматривающий льготные условия для арендаторов во всех регионах Украины, сообщила пресс-служба ФГИ.
Согласно постановлению, освобождаются от арендных платежей до конца года арендаторы госимущества на территориях, где приостановлен доступ к единым и госреестрам Минюста: в Донецкой, Луганской, Херсонской областях, АР Крым, г. Севастополе, а также части Николаевской, Запорожской и Харьковской областей.
Кроме того, до 30 сентября освобождены от арендных платежей территории областей, где происходили боевые действия: Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и г. Киева (за границами областей указанных выше). Арендаторы на территориях Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и Одесской областей освобождены от арендной платы до 30 мая.
На всей остальной территории Украины арендаторам госимущества предоставляется скидка 50%, арендаторам единых имущественных комплексов – 25%.
При этом по всей Украине освобождаются от арендной платы лица, призванные или принятые на военную службу после объявления военного положения.
Как сообщает ФГИ, для бизнеса, арендующего имущество для релокации, арендная ставка в течение первых шести месяцев аренды составит 1 грн/кв. м. Кроме того, для всех арендаторов аванс и депозит по договорам сокращен до размера одной месячной платы.
Действие договоров аренды автоматически продолжаются, если они заканчиваются в период военного положения. Досрочно прекращаются договоры по заявлению арендатора.
Кроме того, органы местного самоуправления смогут дополнительно принимать решения об освобождении от арендной платы и скидках для арендаторов коммунального имущества, говорится в сообщении.
ФГИ подчеркивает, что действие постановления охватывает весь период с начала военного положения. В случае проведенных оплат в это время, средства будут засчитаны арендаторам в будущие периоды после завершения действия льгот.
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