Украинцы стали интересоваться электрокарами в 15 раз чаще

Уляна Букатюк / LIGA.net

Из-за нехватки горючего и очередей на заправках за несколько недель спрос на электрокары в Украине вырос в 15 раз. В салонах тоже ажиотаж.

Через несколько недель острого дефицита горючего и длинных очередей на АЗС многие украинцы задумались о переходе на электромобиль - спрос уже безумный, говорят в один голос продавцы.

И несмотря на приостановку правительством регулирования цен на бензин и дизель, спрос вряд ли спадет, убеждены они, ведь цены на заправку ископаемым топливом и от розетки станут несравнимыми.

Ощутимая разница

"Ездить на электромобиле и заряжать дома по 0,75 грн за киловатт-час, при расходах 12-17 кВт/100 км, - это где-то в 50 раз, а скоро будет и в 100 раз меньше, чем бензином. Скоростная зарядка, в четыре-пять раз меньше стоит. И это еще без очередей", - убеждает СЭО сети электростанций Go To-U и координатор Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Даида.

Все больше украинцев в апреле-мае прислушиваются к таким аргументам - машины с электродвигателями раскупают как горячие пирожки, говорят участники авторынка.

С началом войны в Украине ввели льготную растаможку, чтобы украинцы могли ввозить авто для помощи армии и для себя, однако на электрокарах это не сказалось: ввозить авто с электродвигателем без пошлин, НДС украинцы могут с 2018 года.

По состоянию на 1 мая 2022 года в Украине зарегистрировано 35 762 электромобиля, сообщила советник заместителя министра инфраструктуры по вопросам развития электротранспорта Марина Китина.

В апреле прибавилось 460 авто - из-за войны пока самый маленький месячный прирост за последние годы, но майская статистика будет лучше, уверена Китина.

С ней согласен Вадим Игнатов, заместитель председателя правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей EV-UA:

"В марте рынок продаж автомобилей замер. В апреле люди еще разбирались, как дальше жить. А уже в начале мая начался настоящий бум", - сказал он в комментарии LIGA.net.

Бум в салонах

Спрос ощущается как на новые электрокары, так и на б/у, подтвердили LIGA.net опрошенные участники рынка. Правда, в разных соотношениях.

Спрос как на электрокары, так и на плагин-гибриды Volvo за последние три недели вырос весьма ощутимо, говорит LIGA.net бренд-директор автопроизводителя в Украине Артем Ткаченко:

"В частности, продажи полностью электрического XC40 Recharge и плагин-гибрида XC60 Recharge выросли втрое по сравнению даже с довоенным периодом".

В настоящее время более 70% всех новых продаж Volvo в Украине приходится именно на электрокары и плагин-гибриды, указывает Ткаченко. Салоны бренда работают в регионах, где это возможно. К заказу на производство доступны все модели Volvo, также есть ограниченный состав в Украине некоторых моделей, в том числе плагин-гибридов XC60 Recharge, сообщил Ткаченко.

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Также именно на электромобили сейчас есть спрос в салонах Porsche-Украина, в частности - модель Taycan, сообщил LIGA.net бренд-директор Игорь Ткаченко. В настоящее время автомобили бренда в Украину поставляют, добавил он.

В салонах Nissan также говорят об ажиотаже, в частности на популярную в Украине модель электрокара Leaf, сообщили в сети по запросу LIGA.net:

"Пока в дилерской сети еще остаются свободные автомобили, можно сразу приобрести, не тратя время на ожидание поставки, а в ближайшее время мы ожидаем новую партию".

Там убеждают, что цены на автомобили, несмотря на рост курса валют, остались на уровне 24 февраля.

Также рост спроса на электрокары заметили в корпорации "УкрАвто" (бренды Mercedes, Smart, KIA, Opel, Chery и пр.):

"Но говорить объективно о темпах сложно, поскольку существует дефицит некоторых модификаций и комплектаций", - признает генеральный директор компании "Автокапитал" Валерий Анохин.

Запрос на доступность

Чтобы не ждать неделями поставок и сэкономить, украинцы предпочитают подержанные машины с электродвигателями. И здесь рост спроса на электрокары среди граждан действительно безумный, говорит LIGA.net руководитель подразделения сервиса объявлений OLX.Авто Андрей Коцина. Там сравнили запросы на платформе в апреле-мае с аналогичным периодом прошлого года:

"В апреле 2022 года украинцы стали интересоваться электрокарами в 15 раз чаще, а гибридами - в 11 раз. За первые две недели мая эти показатели увеличились еще на 152% и 28% соответственно", - говорит Коцина.

Однако перерастет ли интерес в реальную покупку - зависит от цены. "По сравнению с февралем спрос вырос многократно, если судить по количеству звонков - на 60-70%, но конверсия в реальные сделки очень маленькая", - жалуется в комментарии LIGA.net Богдан Головатюк, основатель компании tsk.ua, специализирующейся на доставке в Украину и обслуживании автомобилей Tesla:

"Люди ищут просто электромобиль, и желательно дешевле. А у нас только Tesla, к тому же не старше 2015 года обычно", - объясняет он.

Доставка через заблокированные Россией украинские порты усложнилась, но бизнес адаптировался, говорит Головатюк: американские авто возят через порты Литвы, европейские - привычно через западные границы.

На агрегаторах по продаже авто из-за повышенного спроса сейчас на 15-20% меньше объявлений с электрокарами из доступного ценового сегмента, говорит LIGA.net руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий:

"Авто за $5000-6000 по-прежнему почти не осталось. Как только появляется какое-то объявление с машиной по доступной цене - ее выкупают за считаные часы".

Сейчас минимальный ценник за подержанные электроавто сместился в сторону вилки $8000-10 000, поясняет LIGA.net Вадим Игнатов из Украинской ассоциации участников рынка электромобилей EV-UA: от Tesla и других автобрендов.

При этом общее предложение таких автомобилей в Украине выросло в разы - продавцы отреагировали на спрос со стороны украинцев, говорит Коцина из OLX.Авто.

В 2021 году электрокары и гибриды на платформе предлагали в 50 раз меньше, чем автомобили на бензине: всего 3400 и 3200 предложений в год.

"За последние полтора месяца на OLX.Авто размещено 1900 объявлений по продаже электрокаров и 1300 по продаже гибридов, то есть около 1000 предложений авто в месяц против 120 прошлого года в этот период", - подсчитывает руководитель OLX.Авто.