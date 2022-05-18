Возобновление работы украинских предприятий притормозило – НБУ

Быстрые темпы восстановления работы украинских предприятий, зафиксированные в конце марта-апреле, в мае существенно снизились, что может свидетельствовать о некоторой стабилизации экономики военного времени, считает заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук.

"По тем оперативным показателям, которые мы отслеживаем, мы видим, что возобновление работы украинских предприятий притормозило. Это может действительно свидетельствовать о стабилизации экономики военного времени", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Николайчук указал, что есть определенные проблемы, связанные с работой инфраструктуры, прежде всего, транспортной, которые тормозят дальнейшее восстановление.

По его словам, в частности, возникший дефицит нефтепродуктов снижает мобильность в стране, что также тормозит восстановление экономики.

Комментируя зафиксированное в последнее время статус-кво на границе, когда количество выезжающих из Украины примерно равно количеству возвращающихся, замглавы Нацбанка предположил, что дальнейшая динамика с миграцией населения будет зависеть от фактора безопасности.

Николайчук также сообщил, что НБУ в отсутствие данных от Госстата использует ряд индикаторов экономической активности, которые наработал еще во время пандемии COVID и использовал для более оперативной оценки экономики.

"Да, отсутствие данных Госстата создает неудобства, но для выполнения функций центрального банка наличие альтернативных индикаторов существенно облегчает ситуацию. Например, мы ориентируемся на результаты опросов предприятий, которые проводим дважды в месяц, количество проданных билетов Укрзализныцей, количество работающих ресторанов, заведений торговых сетей, количество вакансий и резюме", – пояснил он.