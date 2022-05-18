Финансовые новости
- |
- 18.05.22
- |
- 16:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ поддерживает возврат к налогообложению импорта – замглавы центробанка
12:46 18.05.2022 |
Национальный банк Украины (НБУ) поддерживает возврат к налогообложению импорта, тогда как перечень критического импорта может быть профинансирован, сообщил замглавы НБУ Сергей Николайчук.
"В настоящее время мы полагаем, что тот перечень критического импорта, который сейчас есть, может быть профинансирован. В то же время мы полагаем, что налоги на импорт, которые были отменены в начале военных действий, нужно вернуть", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По мнению Николайчука, после возврата к налогообложению импорта можно рассмотреть возможность применения спецпошлин для расширения списка некритического импорта, отменив при этом запрет на покупку валюты и трансграничные переводы для покупки этого некритического импорта.
"У нас уже был такой опыт в 2014 году, и я убежден, что обосновать во Всемирной организации торговли применение такого механизма во время войны будет не очень сложно", – отметил Николайчук.
Как сообщалось, после начала военной агрессии России против Украины 24 февраля правительство в тот же день постановлением №153 определило перечень товаров критического импорта, для закупки которого Национальный банк Украины разрешает покупать валюту. С тех пор Кабмин более 10 раз вносил изменения в этот список.
В марте Верховная Рада освободила от ввозной пошлины и НДС импорт товаров в Украину для плательщиков единого налога первой-третьей группы, уплачивающих налог по ставке 2% от оборота, а также установила упрощенную форму растамаживания. Вскоре в парламенте были зарегистрированы несколько законопроектов, которые предусматривают, среди прочего, возврат к налогообложению импорта. Однако рассмотрение таких инициатив в зале притормозилось.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС возглавит усилия по реконструкции послевоенной Украины на принципах сочетания инвестиций с реформами – фон дер Ляйен
|Восстановление в обмен на реформы: СМИ раскрыли план ЕС по послевоенной отстройке Украины
|Кабмин отказался от госрегулирования цен на бензин и дизель
|Из «Азовстали» эвакуировали 53 раненых и еще 211 человек – Маляр
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Европейская комиссия предоставит Украине новый макрофин в размере 9 млрд евро в 2022 году – фон дер Ляйен
|ЕС возглавит усилия по реконструкции послевоенной Украины на принципах сочетания инвестиций с реформами – фон дер Ляйен
|Нефть 18 мая усилила рост в надежде на восстановление спроса, Brent у $112,88 за баррель
|ФГИ возобновил аренду госимущества на льготных условиях
|Украинцы стали интересоваться электрокарами в 15 раз чаще
|Автогаз в розницу 18 мая продолжает дорожать
|Ситуация в апреле с платежным балансом несколько ухудшилась – замглавы НБУ
Это интересно
|Представлены прототипы смартфона с экраном 360 Foldable OLED и ноутбука без клавиатуры
|Илон Маск оказался плохим предсказателем. Его прогнозы практически не сбываются
|Израильская StoreDot продемонстрировала технологию сверхбыстрой зарядки — на 160 км хода за 5 минут
|Власти США и ЕС разработают механизм координации субсидий на поддержку полупроводниковой отрасли
|Harley-Davidson под брендом LiveWire представила S2 Del Mar — свой самый доступный электрический мотоцикл
|Samsung повысит цены на услуги по производству чипов на 15-20 %
|Bentley становятся слишком тяжелыми для обычных водителей