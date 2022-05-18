НБУ поддерживает возврат к налогообложению импорта – замглавы центробанка

Национальный банк Украины (НБУ) поддерживает возврат к налогообложению импорта, тогда как перечень критического импорта может быть профинансирован, сообщил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

"В настоящее время мы полагаем, что тот перечень критического импорта, который сейчас есть, может быть профинансирован. В то же время мы полагаем, что налоги на импорт, которые были отменены в начале военных действий, нужно вернуть", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению Николайчука, после возврата к налогообложению импорта можно рассмотреть возможность применения спецпошлин для расширения списка некритического импорта, отменив при этом запрет на покупку валюты и трансграничные переводы для покупки этого некритического импорта.

"У нас уже был такой опыт в 2014 году, и я убежден, что обосновать во Всемирной организации торговли применение такого механизма во время войны будет не очень сложно", – отметил Николайчук.

Как сообщалось, после начала военной агрессии России против Украины 24 февраля правительство в тот же день постановлением №153 определило перечень товаров критического импорта, для закупки которого Национальный банк Украины разрешает покупать валюту. С тех пор Кабмин более 10 раз вносил изменения в этот список.

В марте Верховная Рада освободила от ввозной пошлины и НДС импорт товаров в Украину для плательщиков единого налога первой-третьей группы, уплачивающих налог по ставке 2% от оборота, а также установила упрощенную форму растамаживания. Вскоре в парламенте были зарегистрированы несколько законопроектов, которые предусматривают, среди прочего, возврат к налогообложению импорта. Однако рассмотрение таких инициатив в зале притормозилось.