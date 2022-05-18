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Ситуация в апреле с платежным балансом несколько ухудшилась – замглавы НБУ
12:52 18.05.2022 |
Сокращение внешнего официального финансирования и некоторый рост импорта привели к тому, что ситуация в апреле с платежным балансом несколько ухудшилась по сравнению с мартом, сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук.
"Ситуация в апреле с платежным балансом действительно несколько ухудшилась. Если в марте наше сальдо интервенций по продаже валюты на рынке составило $1,7 млрд, то уже в апреле этот показатель увеличился до $2,2 млрд", – сказал он.
Николайчук уточнил, что если в марте валютные поступления в пользу правительства. составили $3,3 млрд, то в апреле они уже были менее $2 млрд, и, в основном, снижение произошло за счет сокращения внешнего официального финансирования.
"Соответственно, если в марте международные резервы выросли на $600 млн, то уже в апреле они снизились на $1,2 млрд", – констатировал замглавы НБУ.
Говоря о факторах, влияющих на торговый баланс, он указал на рост расходов на горючее, оборонные нужды, а также сохранение значительных объемов расчетов с платежными системами, в первую очередь из-за активного использования гривневых карт за рубежом беженцами из Украины.
"Я не думаю, что мы увидим стремительное ухудшение ситуации. То, что видим сейчас, интервенции в мае соответствуют тенденциям апреля. В общем, по-моему, мы сейчас находимся в определенном локальном равновесии", – отметил в то же время Николайчук.
По его словам, многое будет зависеть от того, как будут идти военные действия, насколько быстро Украина сможет наладить альтернативные пути экспорта и насколько успешна будет в разблокировании своих портов.
"Важной также будет международная поддержка. В этом вопросе в течение нескольких последних недель мы видели достаточно существенный прогресс, речь в том числе и о финансировании, которое нам обещают и Всемирный банк, и ЕС, и США", – добавил замглавы Нацбанка. Он напомнил, что утвержденный Конгрессом США новый $40 млрд пакет помощи Украине должен значительно помочь состоянию платежного баланса Украины.
"Мы активно работаем над тем, чтобы расходы, которые мы осуществляем на валютном рынке для удержания стабильности обменного курса (а мы ожидаем, что они будут меньше во второй половине года) полностью покрывались поступлением официального финансирования", – заявил также Николайчук.
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