В Еврокомиссии предостерегли от завышенных ожиданий о восстановлении Украины

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предостерегает от завышенных ожиданий в вопросе послевоенного восстановления Украины, утверждая, что это задача поколения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Welt.

"Реконструкция должна быть хорошо скоординирована между странами-членами ЕС. Поэтому Европейская комиссия и украинское правительство должны совместно управлять усилиями стран ЕС. Восстановление Украины будет происходить параллельно с ее вступлением в ЕС", - отметил Джентилони.

По его словам, вопрос о том, как будет финансироваться реконструкция, еще не решен. Это может быть рассмотрено на саммите ЕС позже в этом месяце. Но в предложении, которое Еврокомиссия представит в среду, об этом ничего не будет.

"Мы представим государствам-членам юридическую конструкцию реконструкции и внесем предложения по приоритетности и координации работ. Восстановление Украины будет задачей поколения. Вместе с правительством в Киеве мы сделали первоначальную оценку того, насколько масштабной может быть реконструкция и сколько она будет стоить. Но через колено ничего ломать не будем. Пройдет некоторое время, прежде чем станет ясно, что это за суммы, но это важный сигнал, что мы уже приступаем к этим соображениям", - отметил Джентилони.

В то же время, по его словам, сейчас приоритетом является поддержка Украины в ее текущих расходах.

"Мы должны не допустить банкротства Украины. Таким образом, ЕС уже перечислил 600 миллионов евро украинскому правительству, а еще 600 миллионов - на этой неделе. По оценкам Международного валютного фонда, Украине не хватает 5 миллиардов евро в месяц для покрытия текущих государственных расходов", - сказал еврокомиссар.

Как сообщалось, Европейская комиссия разработала стратегический план послевоенного восстановления Украины под названием "Отстроить Украину" на сотни миллиардов евро, который потребует от Киева борьбы с коррупцией и проведения реформ для приближения к ЕС и будущего вступления страны в Евросоюз.