Финансовые новости
- |
- 18.05.22
- |
- 11:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей
В Украине возобновлена работа системы автоматического взвешивания и штрафования грузовых автомобилей за нарушение габаритно-весовых норм. В тестовом режиме система заработала с 16 мая, штрафы будут начисляться с 23 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укртрансбезпеку.
Контроль перевеса на украинских дорогах осуществляют WIM-системы (Weigh-In-Motion). Это набор датчиков и камер, которые фиксируют общий вес транспортного средства и нагрузку на ось, распознают номера авто и фиксируют габариты транспортного средства в движении, на скорости до 120 км/ч.
За первый день работы WIM-комплексов в автоматическом режиме зафиксировано 168 автомобилей, которые двигались с нарушением габаритно-весовых норм. С 23 мая за превышение габаритно-весовых норм будет налагаться штраф в зависимости от превышения грузоподъемности, согласно действующему законодательству, а именно:
* от 5% до 10% - 8 500 грн;
* от 10% до 20% - 17 000 грн;
* от 20% до 30% - 34 000 грн;
* более 30% установленной нормы - 51 000 грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Восстановление в обмен на реформы: СМИ раскрыли план ЕС по послевоенной отстройке Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин отказался от госрегулирования цен на бензин и дизель
|Из «Азовстали» эвакуировали 53 раненых и еще 211 человек – Маляр
|Глава посольства США: Украина тоже может вступить в НАТО без ПДЧ
|Наступление РФ затормозилось на 30 дней, потеряна треть собранной армии - разведка Британии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.05.22
|В Еврокомиссии предостерегли от завышенных ожиданий о восстановлении Украины
|В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей
|Уничтожен единственный в Украине генетический банк растений
|Цены на нефть 18 мая продолжают рост на фоне оптимизма в отношении спроса в Китае
|Восстановление в обмен на реформы: СМИ раскрыли план ЕС по послевоенной отстройке Украины
Это интересно
|Илон Маск оказался плохим предсказателем. Его прогнозы практически не сбываются
|Израильская StoreDot продемонстрировала технологию сверхбыстрой зарядки — на 160 км хода за 5 минут
|Власти США и ЕС разработают механизм координации субсидий на поддержку полупроводниковой отрасли
|Harley-Davidson под брендом LiveWire представила S2 Del Mar — свой самый доступный электрический мотоцикл
|Samsung повысит цены на услуги по производству чипов на 15-20 %
|Bentley становятся слишком тяжелыми для обычных водителей
|Затраты на цифровую трансформацию в 2022 году достигнут $1,8 трлн в мировом масштабе