Министры обороны ЕС согласились выделить Украине 500 млн евро на вооружение, решение еще должно быть формализовано

Министры обороны стран-членов Европейского союза одобрили предложение выделить Украине еще 500 млн евро на вооружение. Решение еще должно быть формально утверждено.

«Дополнительный транш в 500 млн евро доведет до 2 млрд евро общую военную поддержку от Европейского союза. Но это только часть европейских усилий: государства-члены со своей стороны также делают очень много усилий. Я не дам вам общую сумму, но это намного больше, чем люди могут себе представить. И мы будем продолжать до конца, делая добрые дела», - сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета по вопросам внешней политики (оборона), которое прошло во вторник в Брюсселе, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Именно он является инициатором четвертого транша Украине из межправительственного фонда мирных возможностей.

В Европейском совете агентству уточнили, что министры приняли политическое решение, которое еще должно быть формально утверждено.

Говоря о прошедшем заседании в части обсуждения войны, которую против Украины ведет Россия, Боррель сообщил, что к министрам обороны стран-членов Европейского союза посредством виде-конференции присоединился министр обороны Алексей Резников и заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоана.

В частности, украинский министр проинформировал о ситуации на местах и нуждах украинской армии, которую ЕС продолжает поддерживать. «Я думаю, что эта поддержка делает разницу на поле боя в отношении способностей украинской армии. Мы должны поддерживать их усилия. Мы должны перепланировать ресурсы и должны сказать, что эта поддержка в этот момент является критической, потому что война находится в критическом поворотном моменте. И мы не можем позволить, чтобы у Украины закончилось оборудование», - пояснил Боррель позицию ЕС.

Боррель также сказал, что «битва на Донбассе, контратака украинцев, которые смогли отталкивать россиян», является «экстраординарным успехом». «Атака против колонны танков показала, что украинцы продолжают иметь невероятные возможности, чтобы противостоять и вести контратаки», - подчеркнул Высокий представитель ЕС.