Кабмин одобрил привлечение льготного кредита в размере до 150 млн евро от KfW

Кабинет министров одобрил привлечение льготного кредита в размере до 150 млн евро от государственного банка правительства Германии Кредитного учреждения для восстановления (KfW).

Согласно сообщению пресс-службы правительства, кредит предоставляется сроком на 15 лет с учетом отсрочки первого платежа на 5 лет со дня заключения Соглашения.

«Украина получит дополнительные 150 млн евро финансовой поддержки от Германии, что увеличивает общий размер такой поддержки от ФРГ до 300 млн евро. Эти средства будут направлены на поддержку наших граждан и восстановление критической инфраструктуры», – цитирует премьер-министра Дениса Шмыгаль пресс-служба.

Премьер также отметил, что за последние недели правительство достигло договоренности о получении кредита от правительства Японии в размере 100 млн долларов и финансовой поддержки от Всемирного банка в размере 1,5 млрд долларов.

По его словам, финансовая поддержка международных партнеров Украины с 24 февраля 2022 года составила более 5 млрд долларов.