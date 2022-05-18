Правительство освободило от арендной платы ФЛП, которые пошли в армию после 24 февраля

Кабмин освободил от арендной платы до конца 2022 физлиц и ФЛП, призванных или принятых на военную службу в период военного положения.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в телеграмме представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, он отметил, что уволены до конца 2022 года от арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества, действующими на 24 февраля 2022 г., следующих арендаторов: физических лиц и ФЛП, которые были призваны или приняты на военную службу после объявления военного положения и использующих имущество, расположенное в административно-территориальных единицах, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых Министерство юстиции Украины, в условиях военного положения.

До 30 сентября 2022 освобождены от арендной платы арендаторов, использующих государственное имущество: на территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и города Киева; в учреждениях культуры и образования, если объект аренды был передан в аренду на почасовой основе.

До 30 мая 2022 освобождены от арендной платы арендаторов, использующих государственное имущество на территориях Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Одесской областей. Продлено действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия военного положения, на период действия военного положения и четыре месяца с даты его прекращения или отмены.

Кроме того, Мельничук отметил, что предусмотрена возможность осуществления регистрации, перерегистрации, снятия с учета всех (а не только новых) колесных транспортных средств через центры предоставления административных услуг.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Войска России обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет.