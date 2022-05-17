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По льготной растаможке в Украину завезли более 75 000 автомобилей
17:47 17.05.2022 |
За период действия льготной растаможки автомобилей во время военного положения - с 9 апреля по состоянию на 15 мая - в Украину завезли 76 500 автомобилей. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.
Общая сумма льготы за таможенные платежи составила 8,5 млрд грн.
Среднее время (за период с 25 апреля по 13 мая) оформления составляет 45 минут на одно авто.
Больше всего за день завезли 10 мая - 4817 автомобилей за сутки.
В начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства. Украинцев освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины при растаможке автомобилей.
Это было сделано для того, чтобы быстро доставить автомобили для армии, теробороны и всех гуманитарных и военных нужд. А также, чтобы восстановить автопарк простых украинцев.
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