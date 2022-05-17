Суд арестовал 434 железнодорожных вагона российских компаний стоимостью свыше 300 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что работники ведомства совместно со специалистами "Укрзализныци" в рамках уголовного производства установили принадлежность 434 железнодорожных вагонов российским компаниям и их фактическое местонахождение.

Ввиду полномасштабной агрессивной войны, которую российская федерация развязала и ведет против Украины, в соответствии с требованиями действующего законодательства о принудительном изъятии объектов права собственности российской федерации и ее резидентов, по ходатайству Офиса Генерального прокурора на указанные вагоны был наложен арест.

В настоящее время 434 железнодорожных вагона стоимостью свыше 300 млн грн передано в управление в Агентство по розыску и менеджменту активами с правом коммерческого использования, владения и распоряжения деньгами. Вырученные средства от коммерческого использования вагонов будут использованы на нужды ВСУ.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил начало вторжения в Украину. Войска России обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет, авиабомб.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

Европейский Союз, США и другие страны мира применили мощные санкции против страны-агрессора.