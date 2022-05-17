ВВП Украины в 2022г упадет на 30% при условии затяжной войны до конца года – глава Dragon Capital

(исправленная, уточнен прогноз снижения ВВП в 2022 году)

ВВП Украины в 2022 году упадет на 30% при условии затяжной войны до конца года, а при условии перемирия и возможного открытия портов – на 22-25%, такие оценки озвучил лава Dragon Capital Томаш Фиала.

"Это будет большой удар по экономике – ее потери составят 30% ВВП, если не будет перемирия и война продлится весь год. Если же будет перемирие, то мы прогнозируем спад экономики на 22-25%", – сказал он в ходе Global Outlook: Economic Frontline, организованном ЕБА во вторник.

Говоря о прогнозируемой девальвации гривни, Фиала отметил, что некоторая девальвация будет, но не "слишком драматичная". Инфляция в Украине ожидается на уровне 20% в 2022 году.

Он указал, что компания не ожидает прибыли и стремится к безубыточному уровню в текущем году. В ближайшее время компания планирует повысить зарплаты после их снижения вследствие полномасштабной войны России против Украины.

"Три наших склада попали под бомбардировку и почти полностью сгорели", – отметил Фиала.

Он отметил, что благодаря успехам украинской армии Dragon Capital удалось перезапустить работу бизнеса, и сейчас он работает на 30-70% довоенного уровня.