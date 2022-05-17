Украина хочет три новых КПП на границе с Польшей. Польская власть – не очень

Желание Украины открыть новые пункты пропуска на границе с Польшей наталкивается на скепсис со стороны польских органов местной власти. Об этом рассказал LIGA.net заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Увеличение количества пунктов пропуска на западной границе необходимо для того, чтобы наращивать экспорт в условиях заблокированных морских портов.

Но с этим есть проблемы. Чтобы построить новый пункт пропуска, нужно где-то 3-6 месяцев и по меньшей мере 300 млн грн только с украинской стороны.

"Объяснить нашим партнерам выгоду вкладывать столько же со своей стороны, тоже не всегда легко", - сказал Найем.

По его словам, МИУ ведет переговоры о строительстве трех новых пунктов пропуска на границе с Польшей. И уже есть скепсис со стороны польских органов местных властей: из-за необходимости пропускать такое количество грузовиков по дорогам пограничных сел.