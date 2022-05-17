ВВП в этом году может уменьшиться на треть - глава Нацбанка

Реальный ВВП в 2022 году может снизиться по меньшей мере на треть в результате войны.

Об этом в интервью изданию The Asahi Shimbun сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко, передает Укринформ со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ в Фейсбуке.

"По оценкам НБУ, экономика Украины будет постепенно восстанавливаться. Опросы Национального банка свидетельствуют, что доля предприятий, полностью прекративших деятельность, снизилась до 17% в апреле по сравнению с 32% в начале марта. Однако экономические потери вследствие войны будут колоссальными. Реальный ВВП в 2022 году году может снизиться по меньшей мере на треть. Чрезвычайно важна для Украины сегодня международная финансовая помощь", - цитирует Шевченко пресс-служба регулятора.

В свою очередь Национальный банк, по словам его руководителя, работает, прежде всего, над расширением финансовой поддержки по двум направлениям. Первый - это финансирование через своп-линии. Уже подписано соглашение с Narodowy Bank Polski, ведутся переговоры с другими центробанками и организациями. Второе направление - финансирование через передачу Украине специальных прав заимствования (СПЗ) и уже проведены встречи с представителями ряда стран, чтобы реализовать этот вариант.

Санкционное давление на страну-агрессора также должно усиливаться, подчеркнул Шевченко.

Как сообщал Укринформ, украинская экономика в 2021 году возобновила рост: по итогам года рост реального ВВП составил 3,4% после падения в 2020 году на 4%.