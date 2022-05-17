Украина арестовала 12 млрд грн активов российского олигарха Михаила Фридмана

По ходатайству Офиса генпрокурора арестованы активы российского олигарха Михаила Фридмана в Альфа-банке на более чем 12,4 млрд грн. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке", - уточнила генпрокурор.

Ранее также по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора были арестованы 469 млн грн средств со счетов в Альфа-банке, которые уже готовились к выводу в Россию, добавила Венедиктова.

"При этом с легализацией особо не "заморачивались". Например, оформили мнимую сделку, по которой за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом", - напомнила генпрокурор.

После первого ареста счетов Михаил Фридман заявил, что информация о якобы выводе активов из Альфа-Банка (Киев) либо легализации активов во избежание негативных последствий от санкций не соответствует действительности.

По словам Венедиктовой, движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения. Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из возможных санкций и других принудительных мер.

"Однако были пойманы за руку во время легализации активов на 1,1 млрд грн прокуратурой, БЭБ и Нацполицией во взаимодействии с Госфинмониторингом, Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Государственной налоговой службой Украины", - уточнила генпрокурор.

НБУ в апреле утвердил болгарского экс-министра финансов Симеона Дянкова на должность доверенного лица Альфа-Банка (Киев), которому будет полностью передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров банка, чья репутация была признана небезупречной.

Дянков получит также право любым образом участвовать в управлении банка и, по согласованию с НБУ, участвовать в общем собрании и рассматривать отчет набсовета банка.

Ранее, в марте, НБУ признал акционеров Альфа-Банка Михаила Фридмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Алексея Кузьмичева (16,32%) и Петра Авена (12,4018%) потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.