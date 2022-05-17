Дефицит внешней торговли Украины товарами в I кв.-2022 сократился в 40 раз из-за позитивного сальдо марта – Госстат

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с январем-мартом 2021 года увеличился на 2,9% - до $14,101 млрд, в то время как импорт сократился на 5,6% - до $14,132 млрд.
Госстат уточняет, что в марте по сравнению с февралем-2022 сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 57,9% – до $2,483 млрд, импорта – на 75,8%, до $1,663 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте-2022 было позитивным и составило $0,819 млрд, тогда как в феврале 2022 года оно было негативным – $0,969 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта в первом квартале текущего года составил 1,00 (в первом квартале-2021 – 0,92).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 214 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-марте 2022г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь--март 2022 к январю-марту 2021, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь-март 2022 к январю-марту 2021, %
|Всего
|14100.7
|102.9
|14132.3
|94.4
|Животные, продукты животного происхождения
|300.2
|119.3
|300.8
|85.9
|Продукты растительного происхождения
|3734.2
|149.5
|560.1
|77.1
|- зерновые культуры
|3289.9
|151.8
|55.1
|59.1
|Жиры животного и растительного происхождения
|1672.9
|108.4
|64.7
|72.6
|Готовые пищевые продукты
|810.4
|90.2
|543.1
|75.7
|Минеральные продукты
|1581.9
|80.3
|3981.2
|146.4
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|242.8
|188.7
|3866.5
|149.9
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|497.1
|103.6
|2045.9
|96.6
|Фармацевтическая продукция
|44.7
|73.9
|549.0
|89.7
|Удобрения
|58.0
|68.1
|456.8
|160.9
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|218.5
|88.8
|766.4
|78.0
|Кожевенное сырье
|37.6
|87.2
|55.0
|75.8
|Древесина и изделия из нее
|466.0
|112.9
|71.6
|97.9
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|93.0
|86.4
|205.5
|86.9
|Текстильные материалы и изделия
|193.9
|97.9
|453.8
|79.4
|Обувь
|43.6
|92.1
|122.2
|67.0
|Изделия из камня, гипса, цемента
|102.6
|87.2
|151.3
|90.1
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|15.4
|53.8
|28.4
|52.9
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|2771.6
|90.2
|700.3
|90.8
|- черные металлы
|2364.6
|88.6
|249.2
|116.3
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|1132.7
|89.9
|2399.6
|82.9
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|359.0
|77.0
|1201.3
|77.3
|Электрические машины
|773.7
|97.5
|1198.4
|89.4
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|102.5
|70.4
|1093.4
|68.7
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|34.7
|88.3
|974.8
|62.7
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|41.4
|107.7
|206.5
|63.7
|Разные промтовары
|264.2
|91.6
|202.2
|73.4
|Произведения искусства
|0.4
|154.4
|0.3
|13.2
|Товары, приобретенные в портах
|0.4
|110.6
|4.2
|19.9
Данные: Госстат Украины