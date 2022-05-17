Дефицит внешней торговли Украины товарами в I кв.-2022 сократился в 40 раз из-за позитивного сальдо марта – Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-марте 2022 года уменьшилось в 40 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до $31,6 млн с $1271,6 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с январем-мартом 2021 года увеличился на 2,9% - до $14,101 млрд, в то время как импорт сократился на 5,6% - до $14,132 млрд.

Госстат уточняет, что в марте по сравнению с февралем-2022 сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 57,9% – до $2,483 млрд, импорта – на 75,8%, до $1,663 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте-2022 было позитивным и составило $0,819 млрд, тогда как в феврале 2022 года оно было негативным – $0,969 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в первом квартале текущего года составил 1,00 (в первом квартале-2021 – 0,92).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 214 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-марте 2022г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь--март 2022 к январю-марту 2021, % Импорт, млн $ Импорт, январь-март 2022 к январю-марту 2021, % Всего 14100.7 102.9 14132.3 94.4 Животные, продукты животного происхождения 300.2 119.3 300.8 85.9 Продукты растительного происхождения 3734.2 149.5 560.1 77.1 - зерновые культуры 3289.9 151.8 55.1 59.1 Жиры животного и растительного происхождения 1672.9 108.4 64.7 72.6 Готовые пищевые продукты 810.4 90.2 543.1 75.7 Минеральные продукты 1581.9 80.3 3981.2 146.4 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 242.8 188.7 3866.5 149.9 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 497.1 103.6 2045.9 96.6 Фармацевтическая продукция 44.7 73.9 549.0 89.7 Удобрения 58.0 68.1 456.8 160.9 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 218.5 88.8 766.4 78.0 Кожевенное сырье 37.6 87.2 55.0 75.8 Древесина и изделия из нее 466.0 112.9 71.6 97.9 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 93.0 86.4 205.5 86.9 Текстильные материалы и изделия 193.9 97.9 453.8 79.4 Обувь 43.6 92.1 122.2 67.0 Изделия из камня, гипса, цемента 102.6 87.2 151.3 90.1 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 15.4 53.8 28.4 52.9 Недрагоценные металлы и изделия из них 2771.6 90.2 700.3 90.8 - черные металлы 2364.6 88.6 249.2 116.3 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 1132.7 89.9 2399.6 82.9 Реакторы ядерные, котлы, машины 359.0 77.0 1201.3 77.3 Электрические машины 773.7 97.5 1198.4 89.4 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 102.5 70.4 1093.4 68.7 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 34.7 88.3 974.8 62.7 Приборы и аппараты оптические, фотографические 41.4 107.7 206.5 63.7 Разные промтовары 264.2 91.6 202.2 73.4 Произведения искусства 0.4 154.4 0.3 13.2 Товары, приобретенные в портах 0.4 110.6 4.2 19.9

Данные: Госстат Украины