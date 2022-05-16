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Макфол, Патроне и Миклош вошли в консультативный совет при Нацсовете по восстановлению Украины – нардеп
При Национальном совете по восстановлению Украины от последствий войны создан консультативный совет, куда вошли известные в мире экономические эксперты, в частности, профессор политических наук Центра демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете Майкл Макфол, директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, экс-министр финансов Словакии Иван Миклош.
Как сообщил в Телеграм-канале народный депутат Даниил Гетманцев, также в консультативный совет вошли: профессор экономики Калифорнийского университета Беркли Юрий Городниченко, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, профессор Стэнфордского университета Френсис Фукуяма, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи, замисполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, а также глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.
"Вторая новость – работу Нацсовета будет сопровождать компания из ТОП-3 мировых компаний по стратегическому консалтингу", – добавил Гетманцев.
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