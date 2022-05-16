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Украина и японское агентство JICA подписали соглашение о льготном кредите на $100 млн под 1% годовых
13:23 16.05.2022 |
Японское агентство "Джайка" (JICA) предоставит Украине кредит в размере $100 млн на 30 лет под 1% годовых со льготным периодом 10 лет, сообщило Министерство финансов на сайте.
Согласно релизу, соответствующее соглашение в понедельник подписали глава Минфина Сергей Марченко и президент JICA Др. Танака.
"Льготный кредит в 13 млрд иен, являющийся первой частью согласованной финансовой помощи между Украиной и Японией, будет направлен в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь, на поддержку наиболее незащищенного населения Украины", – цитирует пресс-служба министерства Сергея Марченко.
Соглашение предусматривает бюджетную поддержку для стабилизации ситуации в Украине, обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержку внутренне перемещенных лиц и других приоритетных расходов, добавил Минфин.
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