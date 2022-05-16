Военные России повредили в Украине 23 тысячи километров дорог и более 40 железнодорожных мостов

Российские военнослужащие уже уничтожили в Украине 6,3 тыс. км главных путей, а также повредили 23 573 км автодорог, 289 автомобильных и 41 железнодорожный мост.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Российские войска сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины. Сумма только задокументированного ущерба уже достигла более 90 млрд долларов и с каждым днем ​​войны этот показатель растет», - рассказал он.

По словам министра, сейчас речь идет о потере 6,3 тыс. км главных путей, а также повреждении 23 573 км автодорог, 289 автомобильных и 41 железнодорожного моста.

«В настоящее время работаем над обеспечением цепей доставки грузов, меняем направления торговых потоков через блокаду украинских морских портов и потерю около 23% железнодорожной сети», - добавил Кубраков.

Как сообщалось, всего с начала войны россии против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 208 предприятий, 992 учебных заведения, 508 медучреждений, 562 детсада, 295 мостов, 156 складов, 102 религиозные сооружения, 83 админздания, и 12 гражданских аэропортов.