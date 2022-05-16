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В Украину завезли уже 80 тысяч бесплатно растаможенных авто
09:34 16.05.2022 |
По состоянию на 14 мая в Украину ввезли 80 тысяч автомобилей в рамках закона о бесплатном растаможивании авто с ЕС.
Об этом в эфире национального телемарафона сказал первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Александр Щуцкий, передает корреспондент Укринформа.
"С момента принятия закона о нулевой пошлине на вчерашний день в Украину было завезено 80 тыс. транспортных средств для собственного пользования", - сообщил Шуцкий.
По его словам, это создает большие пробки на границе, мешает пересечению границы товаров, в которых нуждается армия, и завозу гуманитарной помощи. А еще - спровоцировало топливный кризис, «который сейчас мы разгребаем».
Щуцкий отметил, что средняя цена большинства ввезенных авто по нулевой ставке колеблется в пределах 5 - 10 тыс. евро.
«На данный момент средняя стоимость большинства завозимого транспорта - 5 - 10 тыс. евро. И где-то 30% - это автомобили премиум-класса, стоимостью от 20 тыс. евро и выше», - отметил он.
Как сообщалось, 24 марта 2022 года принят Закон №2142-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения», которым предусмотрено освобождение от уплаты таможенных платежей для физических лиц при ввозе транспортных средств.
Согласно распоряжению правительства от 3 мая № 354-р, перемещение транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины, разрешено через таможенную границу в пунктах пропуска «Устилуг», «Грушев» на границе с Польшей и в пункте пропуска «Малый» Березный» на границе со Словакией.
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