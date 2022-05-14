Финансовые новости
- |
- 14.05.22
- |
- 00:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
По программе релокации уже переехали 510 предприятий - Минэкономики
23:05 13.05.2022 |
По государственной программе по релокации украинских производств 510 предприятий переместили свои мощности из областей, где продолжаются боевые действия.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики в Телеграмме, передает Укринформ.
"В рамках программы релокации уже 510 украинских предприятий переместили свои мощности из областей, где продолжаются боевые действия. Более половины из них (303) возобновили свою деятельность на безопасных территориях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 50 предприятий осуществляют монтаж оборудования и подключение коммуникаций и заработают в ближайшее время.
Также 192 предприятий готовятся к переезду в ближайшее время и находятся на разных стадиях транспортировки.
В целом Министерство экономики Украины получило более полутора тысяч заявок от бизнеса по участию в программе релокации.
Участникам программы оказывается поддержка по поиску помещений, проработка логистики переезда, транспортировка предприятий "Укрзализныцей", "Укрпочтой".
Компании, совершающие перемещение в один из определенных регионов самостоятельно, могут рассчитывать на компенсацию.
"Государство также помогает украинским компаниям, которые релоцировались в Западную Украину, как можно быстрее адаптироваться к новым условиям. Мы оказываем поддержку по поставке сырья, поиску новых рынков сбыта продукции. Помощь оказывается и по кадровым вопросам - Государственная служба занятости осуществляет подбор работников. Релоцированные предприятия должны иметь все условия, чтобы стать драйверами экономического роста Украины», - отметил заместитель министра экономики Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Игорь Дядюра.
Как сообщалось, в Украине идет государственная программа по релокации украинских производств. Украинские предприятия, находящиеся в зоне активных боевых действий могут получить государственную помощь в перемещении своих мощностей на западную Украину.
Почти две трети (61%) продолжающих работать отечественных компаний не нуждаются в физическом перемещении своих мощностей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада возобновила ответственность за неуплату налогов во время войны
|Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ в Украине
|Финансирование и толчок к реформам: что даст Украине статус кандидата на членство в ЕС
|Год или больше. Почему война против русских фашистов будет долгой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|По программе релокации уже переехали 510 предприятий - Минэкономики
|Укрзализныця фиксирует рост грузовых перевозок
|Кабмин возобновляет проверки компаний-поставщиков коммунальных услуг
|Заместитель министра экономики Тарас Качка не исключает возможность экспорта зерна через Беларусь
|Нефть дорожает 13 мая на опасениях по поводу предложения, Brent у $109,4 за баррель
|Дизтопливо на АЗС с начала года подорожало более чем на 25%, автогаз - на 45%
Это интересно
|Норвегия соединит свои города электрическими гидросамолётами Elfly
|Представлен новый Land Rover Range Rover Sport
|В Google Chrome можно будет использовать подменные номера кредитных карт
|BMW перейдёт на более дешёвые аккумуляторы и снизит издержки на 30 %
|Renault продаст часть своего бизнеса Geely
|Panasonic собирается построить в США ещё одно предприятие по производству тяговых аккумуляторов
|Apple может отказаться от порта Lightning для iPhone в пользу USB Type-C в следующем году