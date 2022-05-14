По программе релокации уже переехали 510 предприятий - Минэкономики

По государственной программе по релокации украинских производств 510 предприятий переместили свои мощности из областей, где продолжаются боевые действия.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики в Телеграмме, передает Укринформ.

"В рамках программы релокации уже 510 украинских предприятий переместили свои мощности из областей, где продолжаются боевые действия. Более половины из них (303) возобновили свою деятельность на безопасных территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 50 предприятий осуществляют монтаж оборудования и подключение коммуникаций и заработают в ближайшее время.

Также 192 предприятий готовятся к переезду в ближайшее время и находятся на разных стадиях транспортировки.

В целом Министерство экономики Украины получило более полутора тысяч заявок от бизнеса по участию в программе релокации.

Участникам программы оказывается поддержка по поиску помещений, проработка логистики переезда, транспортировка предприятий "Укрзализныцей", "Укрпочтой".

Компании, совершающие перемещение в один из определенных регионов самостоятельно, могут рассчитывать на компенсацию.

"Государство также помогает украинским компаниям, которые релоцировались в Западную Украину, как можно быстрее адаптироваться к новым условиям. Мы оказываем поддержку по поставке сырья, поиску новых рынков сбыта продукции. Помощь оказывается и по кадровым вопросам - Государственная служба занятости осуществляет подбор работников. Релоцированные предприятия должны иметь все условия, чтобы стать драйверами экономического роста Украины», - отметил заместитель министра экономики Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Игорь Дядюра.

Как сообщалось, в Украине идет государственная программа по релокации украинских производств. Украинские предприятия, находящиеся в зоне активных боевых действий могут получить государственную помощь в перемещении своих мощностей на западную Украину.

Почти две трети (61%) продолжающих работать отечественных компаний не нуждаются в физическом перемещении своих мощностей.