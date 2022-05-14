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Кабмин возобновляет проверки компаний-поставщиков коммунальных услуг
22:49 13.05.2022 |
Кабинет Министров возобновляет проведение проверок компаний, оказывающих коммунальные услуги.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства, сообщает корреспондент Укринформа.
"Имеем сегодня в повестке дня и решение о возобновлении проверок в компаниях, которые предоставляют украинцам коммунальные услуги. В частности, в энергетике", - сказал Шмигаль.
По его словам, в правительство поступило уже не одно обращение от украинцев по поводу необоснованных начислений за коммунальные услуги.
Как сообщалось, Кабинет Министров подаст на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, предусматривающие мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.
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