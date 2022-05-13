Финансовые новости
- |
- 13.05.22
- |
- 12:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина потратила на войну 245 млрд грн – Минфин
10:06 13.05.2022 |
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украине пришлось потратить 245,1 млрд грн. на войну с Россией. Об этом он рассказал в интервью Reuters.
В эту сумму входит все: от закупки и ремонта оружия до экстренной помощи внутренне перемещенным лицам. Сейчас в Украине официально зарегистрировано 2,7 млн переселенцев, но реальное количество в разы выше.
Марченко заявил, что Украине срочно требуется финансовая поддержка, потому что собственных денег не хватает и ситуация не улучшается. В апреле правительству удалось собрать только 60% от планируемых налоговых поступлений, эту сумму удалось поднять до 79,5% за счет грантов от иностранных партнеров.
"Если не учитывать иностранную помощь, мы сейчас оцениваем поступление доходов в мае-июне на уровне 45-50% от запланированного при условии, что ситуация не ухудшится", - сказал Марченко.
Министр сказал, что обсуждаются разные виды внешней финансовой поддержки Украины, но он просит часть денег предоставлять в виде грантов. В таком случае их можно сразу зачислять в бюджет и тратить на нужды Украины.
Правительство также привлекло около 170 млрд грн путем размещения военных облигаций, большинство из которых пришлось выкупить Национальному банку. "Мы пытаемся максимизировать коммерческое финансирование путем выпуска государственных военных облигаций и только в последнюю очередь рассчитываем на пособие от центрального банка", - заверил Марченко.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ в Украине
|Финансирование и толчок к реформам: что даст Украине статус кандидата на членство в ЕС
|Год или больше. Почему война против русских фашистов будет долгой
|Милованов будет управлять изъятыми российскими активами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Денежная масса в Украине в апреле выросла на 2,4%, а база – на 0,5% – НБУ
|Украина потратила на войну 245 млрд грн – Минфин
|Нефть дорожает 13 мая, но опасения по поводу снижения спроса ограничивают рост
|Энергетическая война России и ЕС: чем грозят Европе российские газовые контрсанкции
|Суд наложил арест на грузовики и спецтехнику из Беларуси стоимостью 200 миллионов
|ЕБРР выделяет для продовольственной безопасности в Украине 53 миллиона евро
Это интересно
|Суд назвал «безрассудным» твит Маска в 2018 году о приватизации Tesla
|Mercedes-Benz может отказаться от малолитражек
|Представлена технология, которая позволит зрителям игровых трансляций самим выбирать ракурс просмотра
|Volkswagen объяснил, почему нельзя ускорить переход на электромобили
|Самые мощные мобильные процессоры в мире. Intel представила Alder Lake-HX
|Bentley представила удлинённую Bentayga
|Самые производительные субфлагманы и недорогие смартфоны Android по всему миру — версия AnTuTu