Украина потратила на войну 245 млрд грн – Минфин

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украине пришлось потратить 245,1 млрд грн. на войну с Россией. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

В эту сумму входит все: от закупки и ремонта оружия до экстренной помощи внутренне перемещенным лицам. Сейчас в Украине официально зарегистрировано 2,7 млн переселенцев, но реальное количество в разы выше.

Марченко заявил, что Украине срочно требуется финансовая поддержка, потому что собственных денег не хватает и ситуация не улучшается. В апреле правительству удалось собрать только 60% от планируемых налоговых поступлений, эту сумму удалось поднять до 79,5% за счет грантов от иностранных партнеров.

"Если не учитывать иностранную помощь, мы сейчас оцениваем поступление доходов в мае-июне на уровне 45-50% от запланированного при условии, что ситуация не ухудшится", - сказал Марченко.

Министр сказал, что обсуждаются разные виды внешней финансовой поддержки Украины, но он просит часть денег предоставлять в виде грантов. В таком случае их можно сразу зачислять в бюджет и тратить на нужды Украины.

Правительство также привлекло около 170 млрд грн путем размещения военных облигаций, большинство из которых пришлось выкупить Национальному банку. "Мы пытаемся максимизировать коммерческое финансирование путем выпуска государственных военных облигаций и только в последнюю очередь рассчитываем на пособие от центрального банка", - заверил Марченко.