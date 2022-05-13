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Суд наложил арест на грузовики и спецтехнику из Беларуси стоимостью 200 миллионов
23:00 12.05.2022 |
Суд за представление Бюро экономической безопасности арестовал 158 грузовиков и единиц спецтехники из Беларуси из-за уклонения от уплаты налогов.
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Следствие установило, что в период 2021-2022 годов должностные лица украинского ООО с иностранными инвестициями, являющегося импортером и официальным дистрибьютором автомобильной и другой техники из Беларуси, по предварительному сговору с несколькими предприятиями-дилерами осуществили передачу автомобилей.
При этом 47 единиц автотехники стоимость 105 млн. грн. передали за подписание актов приема-передачи без надлежащего отражения проведенных операций в налоговом и бухгалтерском учете. Как следствие, предприниматели уклонились от уплаты налогов более чем на 10 млн грн.
В рамках уголовного производства по результатам санкционированных обысков определением суда наложен арест на 158 единиц автомобилей и спецтехники, ориентировочной стоимостью 220 млн грн, а также на счета украинского общества. Досудебное расследование продолжается.
Дело расследуют сотрудники БЭБ по процессуальному руководству прокуроров Офиса генерального прокурора.
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